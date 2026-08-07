Zeballos, il Napoli rischia di perderlo: assalto di un club spagnolo

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Il futuro di Exequiel Zeballos resta strettamente legato alle mosse di mercato del Napoli, ma nelle ultime ore si è inserito un nuovo concorrente. Sul talento offensivo del Boca Juniors, infatti, sarebbe piombato il Celta Vigo, pronto a sfruttare la fase di stallo che accompagna la trattativa con il club azzurro. Il Napoli segue il classe 2002 da circa due mesi e avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, ma l’operazione è stata momentaneamente congelata in attesa di definire alcune cessioni che consentirebbero di liberare spazio in rosa e risorse economiche per l’investimento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il Celta Vigo tenta il sorpasso, ma Zeballos aspetta il Napoli

Il "Changuito" continua ad attendere sviluppi da Buenos Aires, dove non ha mai nascosto il desiderio di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. L’idea di indossare la maglia del Napoli, nella città che ha consacrato Diego Armando Maradona, rappresenta la sua priorità. Proprio per questo motivo avrebbe rifiutato la proposta del presidente Juan Román Riquelme di rinnovare il contratto con il Boca Juniors, attualmente in scadenza a dicembre. Allo stesso tempo, però, il fantasista argentino non sarebbe intenzionato ad aspettare la naturale scadenza del suo accordo per liberarsi a parametro zero, soluzione che gli farebbe perdere la prima parte della stagione. L’intenzione condivisa con il Napoli, infatti, era quella di chiudere il trasferimento già nel corso di questa estate, non appena il club partenopeo riuscirà a sbloccare il mercato in uscita.