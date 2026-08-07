De Bruyne si riprende Napoli: Allegri pensa al cambio modulo per lui

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De Bruyne, il Napoli costruisce la squadra intorno a lui: Allegri punta sulla leadership del campione

Kevin De Bruyne è tornato per riprendersi il Napoli e dimostrare di poter essere ancora un leader assoluto. Il fuoriclasse belga rappresenta il fulcro tecnico del nuovo progetto azzurro e Massimiliano Allegri sta lavorando per metterlo nelle condizioni migliori, esaltandone qualità e visione di gioco. L’amichevole contro l’Osasuna ha offerto le prime indicazioni in questa direzione: nella ripresa il tecnico ha modificato l’assetto tattico, proponendo per la prima volta un 4-2-3-1 studiato anche per valorizzare la fantasia di De Bruyne. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il nuovo modulo per De Bruyne?

L’idea di Allegri è quella di affidargli maggiore libertà nella zona offensiva, riducendo il lavoro extra in fase difensiva e permettendogli di arrivare lucido negli ultimi metri, dove il belga ha sempre fatto la differenza. Un ruolo da protagonista assoluto, simile per certi aspetti a quello immaginato per Luka Modric nella sua esperienza al Milan: gestire il talento di un campione esperto, preservandone energie e qualità per i momenti decisivi della partita. Il Napoli vuole costruire una squadra capace di esaltare le caratteristiche di De Bruyne, trasformandolo non solo nel regista della manovra, ma anche nella guida tecnica e caratteriale del gruppo.