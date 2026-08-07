Genoa, arriva il terzo infortunio: con il Napoli non ci sarà il neo-acquisto Meichtry

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Ultime Genoa - Non solo la batosta in amichevole con il Bournemouth, ora il terzo infortunio verso il Napoli

Brutta notizia per il Genoa, primo avversario del Napoli in campionato. Non solo la batosta in amichevole con il Bournemouth, ora la squadra di Daniele De Rossi deve fare i conti con un altro stop che può complicare i piani iniziati. Dopo Messias e Traore, problemi anche per il nuovo acquisto Franz-Ethan Meichtry, uscito malconcio dalla tournèe inglese appena conclusa.

Meichtry, l'esito degli esami e l'assenza col Napoli

Il giocatore svizzero aveva rimediato una botta al ginocchio durante la sfida al Leicester, cosa che lo aveva costretto a saltare il test successivo contro i Cherries. Dagli esami di approfondimento è stato possibile scongiurare un grave inforrtunio, ma il giocatore - riferisce Telenord - rimarrà fermo ai box fra le 2-3 settimane, comunque fino alla fine di agosto. Il centrocampista andrà valutato di settimana in settimana, ma con ogni probabilità salterà l'esordio stagionale in Coppa Italia del 16 agosto e la prima partita di campionato contro il Napoli