Allegri al Napoli, tutto pronto! Sky: contratto vidimato, si attende solo il tweet di ADL

vedi letture

Massimiliano Allegri al Napoli, le ultimissime: manca solo l’annuncio, pronto un contratto triennale. Si attende il tweet di De Laurentiis

Massimiliano Allegri è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli Il tecnico toscano, scelto dalla dirigenza per avviare un nuovo ciclo e raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina azzurra, ha completato l’ultimo passaggio formale legato alla risoluzione del contratto con il Milan, liberandosi così da ogni vincolo con il club rossonero.

Allegri-Napoli, tutto fatto: si attende solo l’ufficialità

L’accordo tra le parti è ormai definito in ogni dettaglio e non restano ostacoli alla chiusura dell’operazione, riporta Sky. La risoluzione con il Milan rappresenta soltanto un passaggio burocratico finale, mentre il contratto con il Napoli è già stato vidimato ed è pronto per essere firmato. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis con il consueto tweet di benvenuto.