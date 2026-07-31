Grava: “Il Napoli è la mia vita! Vergara e i giovani? Solo il talento non basta”

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Gianluca Grava ripercorre il suo percorso nel Napoli, dal campo al ruolo di dirigente del settore giovanile e sottolinea il legame speciale con la piazza

Gianluca Grava, ex calciatore e oggi responsabile del settore giovanile del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera, dagli inizi in Serie C fino alle emozioni vissute in Champions League con la maglia azzurra. Un lungo percorso che lo ha legato indissolubilmente al club partenopeo: "Sono quegli amori che non si scelgono ma non si possono neanche spiegare. Nascono dentro di noi e poi diventano parte di noi. Da oltre vent’anni il Napoli è la mia vita, prima da calciatore e oggi da dirigente. Solo chi ha avuto la fortuna, come me, di giocare al San Paolo, oggi Maradona, si rende conto di cosa può dare il popolo napoletano. Non ci sono altre squadre che fanno sentire i calciatori importanti come lo fanno i tifosi di Napoli", ha dichiarato.

Grava e la crescita dei giovani: "Il talento apre la porta, ma servono sacrificio e disciplina"

Oggi Grava è impegnato nella crescita dei giovani talenti del vivaio azzurro, con l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni i principi che hanno caratterizzato la sua carriera. Soffermandosi anche sul percorso di giocatori come Antonio Vergara, l'ex difensore ha sottolineato l'importanza della mentalità oltre alle qualità tecniche: "Il sogno non basta se non c’è, oltre al talento, una mentalità. Serve sacrificio, disciplina, umiltà. Il talento ti può aprire la porta, ma tutto il resto ti fa restare a quei livelli".