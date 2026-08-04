Napoli-Osasuna, la situazione biglietti: si va verso il sold-out, i dettagli
Si inizia a fare sul serio. Domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 18:30, lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ospiterà Napoli-Osasuna, la prima delle tre amichevoli internazionali del ritiro abruzzese e primo vero test di prova per il nuovo corso di Massimiliano Allegri. Dopo i test di Dimaro contro Arezzo e Carrarese, gli azzurri affrontano un avversario di un livello senza dubbio più alto. Per Allegri sarà l'occasione di testare assetti, minutaggi e le prime indicazioni tattiche date in questi giorni di lavoro.
Napoli-Osasuna, il dato sui biglietti
Sul fronte biglietteria, la vendita dei tagliandi, partita lo scorso 17 luglio su TicketOne, si avvia verso il sold out. Restano pochi biglietti di Curva Sud, Curva Nord, Distinti, Tribuna laterale nord e Tribuna d'onore. Ampia disponibilità invece della Curva Sud Ospiti. Chi non potrà essere sul posto potrà seguire la sfida in pay-per-view - come ormai consuetudine per scelta del club - su DAZN, Sky e OneFootball al prezzo di 9,99 euro. Prossimi appuntamenti: Napoli-Celta Vigo l'8 agosto e Napoli-Aris Salonicco il 12, sempre al Patini.
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