Ufficiale Napoli-Arsenal, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Arteta

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Napoli-Arsenal, formazioni ufficiali: De Bruyne titolare, Allegri conferma Alisson con Hojlund e Politano.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Arsenal, match valido per la prima giornata della League Phase di Champions. Allegri rilancia dal primo minuto Kevin De Bruyne, che con Gilmour e Lobotka forma il centrocampo a tre davanti alla difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Rafa Marin al centro. In attaccon confermato il tridente Politano-Hojlund-Alison.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema, Spinazzola. All. Allegri

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyokeres. A disposizione: Arrizabalaga, Meslier, Calafiori, Salmon, Lewis-Skelly, Zubimendi, Guimaraes, Tzolis, Madueke, Dowman, Havertz. All. Arteta.