Infortuni Napoli, due recuperi subito dopo la sosta per Allegri
Sei al momento gli assenti in casa Napoli. Anguissa può tornare già domenica contro la Fiorentina. Alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta di venti giorni per le Nazionali, il Napoli si appresta a riaccogliere due pedine fondamentali per la rosa. Per la sfida di venerdì 10 ottobre contro il Frosinone allo Stadio Maradona, Massimiliano Allegri conta infatti di avere nuovamente a disposizione Alex Meret e Luca Marianucci.
La situazione infortunati in casa Napoli
Entrambi i calciatori - si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola - avevano dovuto fermarsi a causa di una lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro, infortunio rimediato durante l'amichevole estiva contro il Celta Vigo a Castel di Sangro. Il loro pieno recupero fisico rappresenterà un'ulteriore risorsa per la difesa azzurra in vista del prosieguo della stagione.
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