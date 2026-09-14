Quotidiani pazzi di Favasuli: "Nuovo idolo del Maradona! Tunnel, cuore e anima"
Come in Champions, grande impatto ieri per Favasuli. Voti alti sui quotidiani oggi in edicola per l'esterno azzurro.
Voto 7 per La Gazzetta dello Sport
"La scossa che dà in campo si sente anche sugli spalti. Tifosi conquistati. Sfrontato e intraprendente. Un tunnel, un tiro e l'assist decisivo".
Voto 7 per il Corriere dello Sport
"È il nuovo idolo del Maradona: arena e niente fifa. Non ha solo l’anima, ma anche spunti e velocità: tunnel a Miranda, fila in mezzo a due e a tre, fa l’assist a Lobo, sfiora il gol, difende. Una marcia in più che sfrutta anche da esterno alto".
Voto 7,5 per Tuttonapoli
"Allegri lo premia dopo il bell’ingresso in Champions e lui ripaga subito con una grande giocata. Ha l’argento vivo addosso e serve l’assist a Lobo per il gol. Pressa come un dannato su ogni giocata".
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