Marchegiani: "Calendario del Napoli quasi proibitivo. Favasuli? Una cosa fa la differenza"

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Marchegiani analizza il Napoli e promuove le scelte tattiche e il giovane Favasuli.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato il momento del Napoli, sottolineando le difficoltà incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri in questo avvio di stagione. Secondo l'opinionista, sul rendimento degli azzurri hanno inciso sia un calendario particolarmente complicato sia gli infortuni che hanno costretto il tecnico a modificare la squadra. "Il Napoli è stato penalizzato da un calendario obiettivamente quasi proibitivo. Poi ha avuto infortuni che hanno cambiato la squadra, ma detto questo il doppio play con De Bruyne davanti mi è piaciuto."

Marchegiani promuove Favasuli: "Guarda prima di servire il pallone"

Marchegiani si è poi soffermato su Costantino Favasuli, protagonista di un impatto positivo nella sfida contro il Bologna. L'ex portiere ha evidenziato una caratteristica del giovane azzurro che, a suo giudizio, può fare la differenza nelle scelte con il pallone: "Favasuli? Sembra una banalità ma lui guarda prima di servire il pallone e quello fa la differenza”.