Allegri non ha esultato alla vittoria come avrebbe voluto: il retroscena

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Il retroscena raccontato da La Gazzetta dello Sport cattura perfettamente la tensione accumulata in casa Napoli. La vittoria per 1-0 contro il Bologna — sigillata dalla rete di Stanislav Lobotka su assist di Costantino Favasuli al 66' — ha interrotto la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, regalando a Massimiliano Allegri il suo primo successo al Maradona. Tuttavia, il finale convulso ha trasformato la gioia del fischio finale in uno sfogo di rabbia pura da parte del tecnico azzurro.

Allegri non ha esultato alla vittoria come avrebbe voluto, si legge sul quotidiano. In pieno recupero (95'), Lorenzo Lucca ha guidato l'ultimo contropiede che avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti. La scelta errata della giocata e la palla persa in favore della difesa emiliana hanno fatto letteralmente infuriare Allegri, timoroso di subire la beffa negli ultimi secondi.