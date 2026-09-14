Sky, Caressa: "De Bruyne che numeri! Favasuli è un bel prospetto anche per la Nazionale"

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Caressa elogia De Bruyne e Favasuli dopo la vittoria del Napoli sul Bologna.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e telecronista Fabio Caressa ha analizzato la prestazione del Napoli contro il Bologna, soffermandosi in particolare sul rendimento di Kevin De Bruyne: "De Bruyne ha giocato benissimo in una nuova posizione, da trequartista, che poi non è una nuova posizione per lui. Ha chiuso con numeri importanti, secondo per tocchi, primo per occasioni create, passaggi nella trequarti avversari, dribbling, cross".

Caressa: «Favasuli è un bel prospetto anche per la Nazionale»

Caressa ha poi evidenziato l'importanza degli ingressi dalla panchina di Noa Lang e Costantino Favasuli, protagonisti nella ripresa. In particolare, il giornalista ha speso parole importanti per il giovane azzurro, sottolineandone anche le possibili prospettive in chiave Nazionale: "Il Napoli alla fine la risolve mettendo dentro Lang dopo i problemi disciplinari, ma sappiamo che è un personaggio rock, e Favasuli che è un bel prospetto anche per la nazionale. Lui era abituato a fare il quarto o il quinto invece ha fatto bene da esterno alto”.