Allegri ritrova un solo infortunato contro la Fiorentina? La previsione

vedi letture

Il Napoli infermeria prova a ripartire dall'unico raggio di sole in un momento di piena emergenza fisica e di risultati. Frank Zambo Anguissa rappresenta infatti l'unica speranza concreta di recupero per Massimiliano Allegri in vista della delicata trasferta di domenica a pranzo contro la Fiorentina al Franchi. Il centrocampista camerunese ha dovuto dare forfait sia nel debutto stagionale di Champions League contro l'Arsenal sia nella complessa sfida interna di ieri contro il Bologna, bloccato da fastidi muscolari che ne hanno sconsigliato l'impiego. Come comunicato ufficialmente dalla società partenopea tramite una nota, il calciatore sta attualmente seguendo un programma di lavoro personalizzato volto al totale ricondizionamento atletico. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Allegri spera nel rientro: valutazioni decisive al centro sportivo

La ripresa degli allenamenti a Castel Volturno diventerà il banco di prova decisivo per testare le reali condizioni del mediano azzurro. Lo staff medico valuterà giorno per giorno le sue risposte sul campo per capire se potrà tornare arruolabile e guidare il reparto mediano a Firenze. La presenza di Anguissa appare di fondamentale importanza tattica per Allegri, chiamato a trovare soluzioni immediate contro la formazione guidata da Paolo Vanoli, galvanizzata dal recente successo contro il Venezia.