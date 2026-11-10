Allegri sorride: tre recuperi importanti dopo la sosta

Infortuni Napoli, la lista si riduce. Tre recuperi contro il Torino per Allegri

Spinazzola, Favasuli e Neres sono i tre giocatori destinati a tornare a disposizione dopo la pausa. Recuperi che permetterebbero all'allenatore azzurro di ampliare le soluzioni a disposizione e di affrontare con maggiori alternative il prossimo impegno ufficiale. La loro disponibilità rappresenterebbe un segnale positivo anche per la gestione delle energie e delle rotazioni in una fase della stagione in cui ogni risorsa può fare la differenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Verso la sfida contro il Torino

Il calendario mette già nel mirino un appuntamento importante: il Napoli tornerà in campo il prossimo 21 novembre, quando al Maradona arriverà il Torino. Una gara nella quale Allegri potrebbe contare nuovamente su tre elementi che, per caratteristiche e qualità, possono offrire un contributo significativo alla squadra.

Tre alternative in più per Allegri

La prospettiva di recuperare Spinazzola, Favasuli e Neres dopo la sosta rappresenta dunque una notizia incoraggiante per il Napoli. L'obiettivo sarà arrivare alla sfida contro i granata con il maggior numero possibile di giocatori a disposizione, così da poter preparare al meglio il ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali.