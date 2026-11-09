Podcast Flop Allegri, Corbo: "Sua colpa è aver sopravvalutato la squadra e accettato il non mercato"

Antonio Corbo difende Allegri e critica la gestione della rosa: "Ha accettato una squadra logora senza conoscerla". Poi sui fischi del Maradona...

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Ho molta simpatia per i tifosi del Napoli e credo di averlo dimostrato tante volte. In occasione del centenario, per esempio, pur essendo stato invitato formalmente dalla società, ho voluto partecipare alla manifestazione organizzata dai tifosi sul lungomare. È stata una festa bellissima, completamente autofinanziata, e ho ammirato l'orgoglio e la passione di quelle persone. Proprio per questo non mi sono piaciuti i fischi contro Lang, Lucca e più in generale contro la squadra. Nella storia del Napoli, che ho raccontato attraverso i suoi cento anni, i tifosi sono sempre stati dalla parte della squadra, anche nei momenti più difficili. Il Napoli è la squadra di una grande città che si identifica completamente nei suoi colori. Criticare è legittimo, ma mettersi contro la squadra proprio nella domenica più difficile non mi è sembrata una prova d'amore".

Quali responsabilità attribuisci ad Allegri? Ti aspettavi qualcosa in più dal suo lavoro?

"Ad Allegri attribuisco soprattutto una colpa: per la grande voglia di tornare ad allenare ha accettato una squadra che non conosceva abbastanza e che ha sopravvalutato. Avrebbe dovuto approfondire meglio la situazione, capire che cosa aveva attraversato questo gruppo. Ma soprattutto avrebbe dovuto essere il direttore sportivo a informarlo adeguatamente. Il Napoli arrivava da una stagione con 43 infortuni e un utilizzo complessivo di 28 giocatori. La squadra era riuscita a sopravvivere a tutte quelle assenze grazie a una quantità enorme di alternative, molte delle quali poi sono state cedute. Sono rimasti giocatori che portavano ancora addosso le conseguenze fisiche e psicologiche della stagione precedente. Allegri avrebbe dovuto comprenderlo prima di accettare l'incarico, anche per tutelare i propri interessi".

Ritieni quindi che la società abbia commesso gli errori più gravi nella costruzione della rosa?

"Assolutamente. Conte ha lasciato una squadra logora. E mi pongo una domanda: perché un allenatore dovrebbe rinunciare a un contratto così importante, che valeva complessivamente milioni di euro per lui e per il suo staff, se credesse ancora pienamente nel progetto? Già nella parte finale della scorsa stagione c'erano malumori pesanti. Alcuni giocatori volevano andare via, altri avevano persino paura di allenarsi per il timore di nuovi infortuni. Il Napoli avrebbe dovuto intervenire sul mercato, ringiovanire la rosa e cambiare diversi elementi. Invece non lo ha fatto, consegnando ad Allegri una squadra anziana, stanca e vulnerabile. Guardiamo anche le alternative offensive: il Napoli ha sostanzialmente Lucca come unica riserva del centravanti, mentre l'Inter può contare su quattro attaccanti di grande valore. Sono differenze che non possiamo ignorare".

Ma con questa rosa Allegri non avrebbe potuto comunque ottenere risultati migliori?

"Se ripercorriamo il campionato, vediamo che il Napoli ha perso per strada diversi punti anche a causa di episodi sfavorevoli. Contro l'Inter, per esempio, Allegri aveva fatto una scelta tattica precisa: inserire Badiashile e passare alla difesa a cinque, cercando di sfruttare la sua altezza per contrastare i palloni alti negli ultimi minuti. Il problema è che Badiashile non aveva ancora la condizione necessaria per reggere una partita di quel livello. Un conto è allenarsi, un altro è affrontare una gara così intensa. Poi è arrivato l'errore individuale che ha determinato la sconfitta. Anche contro la Roma, secondo me, il Napoli avrebbe potuto conquistare due punti in più. Nel complesso ritengo che Allegri abbia fatto quello che poteva fare con questa squadra. Naturalmente ognuno è libero di pensarla diversamente, ma questa è la mia valutazione".

Allegri ha concesso cinque giorni di riposo durante la sosta. Non sono troppi per una squadra in difficoltà?

"Ma chi siamo noi per stabilire che siano troppi? Se i giocatori torneranno stanchi e fuori condizione, allora si potrà dire che Allegri ha sbagliato. Se invece rientreranno finalmente riposati, quella scelta potrebbe rivelarsi giusta. Parliamo di calciatori stressati anche dal punto di vista psicologico. Il Napoli ha mostrato cedimenti nella ripresa delle partite e bisogna considerare anche la componente mentale. Probabilmente Allegri ha pensato che questi giocatori avessero bisogno di liberarsi dalle tensioni, stare con le proprie famiglie e ritrovare un po' di serenità. Un allenatore deve assumersi le proprie responsabilità e decidere in autonomia. Non sempre essere duri e comportarsi come un sergente in caserma è la soluzione migliore. A volte serve comprensione. È una sua scelta e sarà giusto valutarla per gli effetti che produrrà, non condannarla in anticipo".

Il pareggio contro la Lazio può rappresentare un segnale incoraggiante per il futuro?

"Secondo me il punto conquistato contro la Lazio è molto importante, per due motivi. Il primo è che la squadra ha dimostrato di non essere contro Allegri. Se ci fosse stata una rottura definitiva con l'allenatore, difficilmente avremmo visto quella reazione. Il secondo è che il Napoli sta mostrando segnali di recupero della condizione atletica. Nella ripresa ha giocato decisamente meglio rispetto al primo tempo, ha messo in difficoltà la Lazio e ha trovato il pareggio. Ha avuto anche le occasioni per vincere, penso soprattutto a quelle di De Bruyne e ai palloni fermati sulla linea di porta. Bisogna ricordare che di fronte c'era una squadra in testa alla classifica, mentre il Napoli sta attraversando un periodo di enorme fragilità. Per questo considero il pareggio un risultato importante. Non risolve tutti i problemi, ma può essere un punto dal quale ripartire. E soprattutto dimostra che la squadra ha ancora la volontà di reagire".