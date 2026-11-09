Podcast Lang provoca i tifosi, Filardi lo bacchetta: "Si dia una regolata! Serve un bagno d'umiltà"

Massimo Filardi analizza il pareggio tra Napoli e Lazio: "La reazione del secondo tempo dà fiducia". Poi critica il gesto di Lang verso i tifosi.

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Io cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno. Se cominciamo a guardare soltanto la classifica, rischiamo di deprimerci, mentre dobbiamo mantenere fiducia. Gli aspetti negativi sono tanti, quindi preferisco sottolineare quelli positivi. Ho vissuto personalmente momenti molto difficili a Napoli, dal mancato Scudetto alle contestazioni e alle tensioni all'interno del gruppo. Posso assicurare che quando una squadra attraversa una crisi è difficilissimo mantenere uno spogliatoio completamente unito. Non ho mai visto uno spogliatoio senza problemi quando i risultati non arrivano. Proprio per questo considero positiva la reazione del secondo tempo. Andare sotto contro la Lazio in un momento così delicato, riuscire a recuperare e creare anche le occasioni per vincere non era affatto scontato. Significa che nel gruppo esistono ancora delle risorse importanti".

Dal punto di vista tattico, che cosa è mancato maggiormente al Napoli in questo inizio di stagione?

"L'aggressività, in tutte le zone del campo. Quando il Napoli prova a pressare alto, non lo fa con quella fame e quella cattiveria necessarie. Quando invece si abbassa, difende in maniera troppo posizionale e passiva, senza aggredire gli avversari. Lo stesso discorso vale per i calci piazzati. Contro il Porto abbiamo subito due gol che non si possono prendere, lasciando agli avversari la possibilità di arrivare in corsa e saltare con il terzo tempo. Contro la Lazio, però, ho notato un cambiamento importante: lo staff tecnico è passato dalla marcatura a zona a quella a uomo. È un segnale che si sta lavorando sugli errori e che si stanno cercando soluzioni per aumentare l'aggressività. Il Napoli deve ritrovare fame, cattiveria e determinazione. È un gruppo che ha ottenuto risultati importanti soprattutto grazie a queste caratteristiche. Se pensa di poter giocare soltanto di fioretto, diventa una squadra vulnerabile".

La reazione della ripresa può rappresentare un punto di partenza per uscire dalla crisi?

"Assolutamente sì. È stata una reazione di nervi, di carattere, di forza. Non era facile dopo essere andati in svantaggio, soprattutto con tutta la pressione che c'era attorno alla squadra. Il Napoli ha avuto anche le occasioni per vincere. Questo significa che i calciatori non hanno smesso di crederci e che probabilmente qualcosa all'interno del gruppo si sta ricompattando. Adesso bisogna continuare su questa strada, senza farsi condizionare eccessivamente dalla classifica. Quando rientreranno quattro o cinque giocatori dagli infortuni, sono convinto che la situazione potrà migliorare. Ma la fame e le motivazioni devono ritrovarle i calciatori stessi. Non può essere soltanto l'allenatore o il presidente a trasmetterle. Devono nascere all'interno dello spogliatoio".

Come giudichi i fischi dei tifosi e soprattutto il gesto di Noa Lang verso il pubblico del Maradona?

"I calciatori devono capire che i fischi e le critiche fanno parte del mestiere. Guadagnano tanto, come guadagnavamo bene anche noi rispetto alla nostra epoca, e devono accettare le reazioni dei tifosi quando i risultati non arrivano. Quello che non deve mai accadere è reagire con gesti verso il pubblico. Noi abbiamo vissuto contestazioni anche molto dure, ma non ci siamo mai permessi di fare gesti contro i tifosi. Non so quale fosse l'intenzione di Lang. Magari voleva chiedere maggiore incitamento, ma certi gesti possono essere fraintesi e quindi vanno evitati. Se vuoi chiedere sostegno, lo fai in maniera chiara, con le braccia, senza lasciare spazio a interpretazioni. Lang ha un carattere un po' guascone, ma deve darsi una regolata. Mi aspetto che siano soprattutto i calciatori più rappresentativi, a partire dal capitano, a fargli capire dove si trova e quanto sia importante rispettare questa maglia e i suoi tifosi".

Al di là dell'episodio con il pubblico, come valuti la prestazione di Lang contro la Lazio?

"Dal punto di vista tecnico non ho particolari critiche da muovergli. Il mio discorso riguarda esclusivamente l'atteggiamento. Proprio perché ha fatto una buona prestazione, deve evitare di rovinarla con gesti che possono creare polemiche. In questo momento i calciatori devono dimostrare soprattutto umiltà e consapevolezza della situazione. Il rispetto per i tifosi viene prima di tutto. Quando attraversi un periodo così difficile devi pensare soltanto a lavorare, migliorare e riconquistare la fiducia del pubblico attraverso le prestazioni".

Tra il Napoli dello Scudetto di Spalletti nel 2022-23 e quello di Conte nel 2024-25, quale scegli?

"Scelgo quello di Conte, soprattutto per la difficoltà dell'impresa. Arrivava da un decimo posto e si è trovato a dover competere con una corazzata come l'Inter. Riuscire a vincere quello Scudetto è stato un autentico capolavoro. Spalletti ha conquistato il titolo con grande autorità, ma quella fu anche una stagione particolare, con la pausa per i Mondiali in Qatar che permise di effettuare praticamente due preparazioni. Se invece parliamo del Napoli più bello dal punto di vista del gioco, allora quello di Spalletti lo metto insieme alla squadra di Sarri, senza alcun dubbio. Ma considerando le difficoltà affrontate e il valore dell'impresa, per me lo Scudetto di Conte ha qualcosa in più".