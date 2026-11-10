Non solo Varela: i quattro colpi del Napoli per Allegri a gennaio

Calciomercato Napoli, le idee di Manna per gennaio: tutti i nomi per Allegri

Obiettivo rinforzarsi a gennaio anche grazie al mercato. Il Napoli lavorerà all'arrivo di diversi giocatori. Una punta di sicuro e poi un esterno e dei centrocampisti. L'elenco degli obiettivi è stato svelato questa mattina dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, le idee di Manna per gennaio

In attacco piace tantissimo Gustavo Varela del Monza, 21 anni, neo nazionale portoghese nel primo dopo Cristiano e capocannoniere in Serie A con 9 gol (11 in totale). Sul fronte degli esterni, tenendo anche conto delle esigenze di lista e del parametro “under”, Jamie Bynoe-Gittens, inglese di 22 anni che potrebbe uscire dal Chelsea, è un nome sotto osservazione. A centrocampo piace il francesino Darryl Bakola del Sassuolo, 19 anni il 30 novembre, un tipo molto interessante, ma in cima alla lista c’è il parigino Mamadou Coulibaly del Monaco, 22 anni e una valutazione quasi proibitiva (40 milioni).