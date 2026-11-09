Podcast Per Allegri Napoli dentro le competizioni? Caporale: "Sì, ma così ne uscirà a breve…”

Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campani

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il pareggio per 1-1 contro la Lazio e il delicato momento della squadra di Massimiliano Allegri.

Sulle situazioni di Lang e Lucca e sulle contestazioni dei tifosi:

"Io differenzierei un attimo le due situazioni, perché per Lucca stiamo parlando quasi di un accanimento terapeutico. Si continua a metterlo in campo nella speranza che si sblocchi, che cominci a dare un contributo proficuo alla causa azzurra, ma fin qui i risultati sono stati praticamente nulli. Il ragazzo entra in campo e, al di là dei fischi, si vede proprio che non riesce a reggere il peso della responsabilità. A ogni partita deve dimostrare qualcosa e non ci riesce, anche per la pressione che subisce. Cerca di strafare per far bene, ma questo certamente non lo aiuta e non lo porta a essere un giocatore utile alla squadra".

Sulle conseguenze del rendimento di Lucca per Hojlund:

"Questo è un problema anche per il suo alter ego, Hojlund, che praticamente è costretto a giocarle tutte. Neppure lui attraversa un buon momento e si vede. Avrebbe bisogno di un cambio che possa stimolarlo, di momenti di riposo e di alternanza che gli consentano di recuperare anche dal punto di vista fisico, senza essere costretto a fare straordinari che lo affaticano ulteriormente e magari lo penalizzano nelle prestazioni".

Sul comportamento di Lang e sul rapporto con il pubblico:

"Su Lang la situazione è più complessa. A essere onesti, ieri è stato il migliore del Napoli dal punto di vista tecnico. Sul suo carattere e sulle sue uscite, il gesto di ieri è anche da interpretare. Io potrei leggerlo come uno stimolo ai tifosi, quasi a dire che non sentiva il loro incoraggiamento. I tifosi, invece, lo hanno interpretato come una ripicca nei loro confronti. È un carattere particolare, l'abbiamo capito, e questo forse è il suo punto debole più importante. Perché tecnicamente il giocatore c'è. Ha avuto problematiche di inserimento e di adattamento al calcio italiano e ai sistemi di gioco. Adesso, con Allegri, pian piano la fiducia sta arrivando. Gli atteggiamenti sono quelli di una persona con una personalità particolare, per usare un eufemismo. O ce lo teniamo così oppure bisogna intervenire sul mercato".

Sulle strategie economiche del Napoli e sul mercato di gennaio:

"Io non so se il Napoli stia attraversando una spending review totale per una scelta strategica precisa, legata anche a ragioni economiche. Dopo due anni di spese oltre misura, la società potrebbe aver deciso di porre un freno, di riequilibrare i bilanci e di rientrare nei parametri del fair play finanziario. A gennaio si rimettono a spendere e spandere quando la situazione si sta assestando? Magari è più utile arrivare alla campagna acquisti estiva, che offre maggiori possibilità di programmare operazioni ormai non più rinviabili per il rinnovamento e il ringiovanimento della rosa".

Sulle dichiarazioni di Allegri e sugli obiettivi stagionali:

"Allegri dice che siamo ancora dentro tutti gli obiettivi. Non avendo ancora giocato in Coppa Italia, per esempio, è normale esserci ancora. Ma io voglio capire come arriveremo a gennaio. Al di là di qualche miglioramento, che spero e mi auguro ci sia, se questa è la media e la miglioriamo soltanto di poco, tra un mese e mezzo il Napoli, più che dentro gli obiettivi, sarà quasi fuori. Per la lotta Champions servirebbe un miracolo. Per qualche altra coppa internazionale, per la Champions di quest'anno e per la Coppa Italia, sappiamo che spesso basta una partita per fare la differenza. Ma lì diventa un terno al lotto".

Sulle possibili operazioni nella finestra invernale:

"Io non mi affiderei troppo al mercato di gennaio. La società si è detta disponibile a fare delle operazioni, ma credo che si tratterà soprattutto di trovare qualche occasione, di movimentare qualcosa anche attraverso operazioni in uscita, che non saranno facilissime. Non prevedo grandissimi colpi capaci di spostare gli equilibri".

Sul futuro di Lucca e sulla possibilità di una cessione in prestito:

"Ritengo che il caso Lang sia diverso da quello di Lucca. Si può evitare di tagliare un giocatore quando è recuperabile, anche se in entrambe le situazioni conta molto la testa. Lang sta dando segnali dal punto di vista calcistico, Lucca questi segnali non li ha dati e continua a non darli. Non si può aspettare all'infinito, anche perché il Napoli ha speso una cifra molto importante per il suo cartellino e, continuando così, il valore dell'investimento rischia di svanire del tutto. Forse riuscire a trovare la strada del prestito sarebbe la soluzione migliore. Magari altrove potrebbe ripetere quanto fatto all'Udinese e questo potrebbe favorire una futura cessione, recuperando almeno una parte dell'investimento".

Sulla possibilità di recuperare Lang ed evitare un'altra minusvalenza:

"Dal punto di vista calcistico Lang sta cominciando a dare il suo contributo. Magari può fare meglio, ma se per Lucca la minusvalenza sembra ormai scontata, non riterrei opportuno rischiarne un'altra quando c'è la possibilità di recuperare il giocatore. Il Napoli non è un pozzo di petrolio e deve stare attento anche a questi aspetti. Il dato importante è che, dal punto di vista calcistico, Lang stia cominciando a fornire prestazioni utili alla causa azzurra".