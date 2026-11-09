Podcast Flop Allegri, Sechi: "Incompatibilità di fondo col Napoli! Ma la squadra è con lui"

Nicola Secchi analizza la crisi del Napoli: dubbi sulla gestione di Allegri, tensioni nello spogliatoio e corsa Champions sempre più complicata.

Nicola Sechi, giornalista di Dazn, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Lang? Se l'è proprio cercata. Ha avuto atteggiamenti provocatori prima verso una curva, poi verso l'altra e anche al termine della partita. Possiamo discutere se i fischi siano stati giusti o eccessivi, ma non puoi provocare in quel modo un pubblico che sta soffrendo per i risultati della propria squadra. In questo momento i tifosi si aspettano molto di più dalla società, dall'allenatore e dai calciatori. Bisogna rimboccarsi le maniche e dare tutto. Lang è stato sicuramente uno dei migliori contro la Lazio, ma questo non lo autorizza a provocare il pubblico o a sottolineare che lui abbia giocato bene mentre magari altri compagni no. È un giocatore che nella scorsa stagione era stato messo da parte perché non aveva convinto. Adesso deve riconquistarsi la fiducia della piazza. Con questi atteggiamenti passa dalla parte del torto, indipendentemente dal rendimento in campo".

La reazione del secondo tempo dimostra che la squadra è ancora dalla parte di Allegri?

"Assolutamente sì, anche se personalmente non ho mai avuto grandi dubbi sul fatto che i giocatori non avessero abbandonato l'allenatore. Mi è stato raccontato da chi era a bordocampo che, prima dell'inizio del secondo tempo, Allegri si è avvicinato a McTominay dicendogli di continuare così perché il gol sarebbe arrivato. Ed effettivamente il Napoli ha trovato il pareggio, con lo scozzese protagonista nell'azione. Il problema, secondo me, è un altro: non credo che i singoli calciatori abbiano un cattivo rapporto con Allegri. Mi sembra piuttosto che manchi unità tra di loro. Ci sono stati gli screzi tra Lang e il pubblico, quelli tra Lucca e De Bruyne, le dichiarazioni di Politano e le reazioni di McTominay. Dall'esterno, senza avere informazioni dirette sulle dinamiche interne, ho la sensazione di uno spogliatoio diviso in gruppetti".

La gestione dello spogliatoio non doveva essere proprio uno dei punti di forza di Allegri?

"È esattamente questo il punto. Allegri è sempre stato considerato un allenatore bravissimo nella gestione dei campioni e delle dinamiche interne al gruppo. Dopo due anni con Conte, la squadra arrivava anche molto provata fisicamente. Ricordo un'intervista a Rrahmani e McTominay nella quale si parlava degli allenamenti particolarmente sfiancanti. L'arrivo di Allegri doveva servire anche a portare maggiore serenità, una gestione diversa delle energie e un rapporto più disteso con i calciatori. Non significa allenarsi poco o male, ma utilizzare metodi differenti per consentire ai giocatori di recuperare anche mentalmente. Invece oggi mi sembra che manchi proprio quel collante che avrebbe dovuto rappresentare il valore aggiunto dell'allenatore. E questa è una responsabilità che gli attribuisco".

Come valuti i cinque giorni di riposo concessi alla squadra durante la sosta?

"Considerando che il Napoli arriva da nove partite in ventisette giorni, posso anche essere d'accordo con una pausa del genere. È stato un periodo durissimo, con un numero enorme di impegni ravvicinati. Magari questi cinque giorni serviranno ad allentare le tensioni e a permettere ai giocatori di ritrovare un po' di serenità. Il problema è che continuo ad avere tanti dubbi sul futuro. L'unica certezza che ho è che, dal punto di vista del gioco, Massimiliano Allegri nel 2026 non porta quel qualcosa in più che ci si aspetterebbe. Se viene meno anche la capacità di gestire il gruppo, i singoli e i campioni, allora viene meno praticamente tutto il ragionamento che aveva portato alla sua scelta".

Al netto degli infortuni e degli errori di mercato, Allegri avrebbe dovuto ottenere risultati migliori?

"Possiamo discutere quanto vogliamo sul valore della rosa, ma la storia recente di Allegri racconta di un allenatore che difficilmente riesce a portare la squadra oltre il proprio potenziale. Se una squadra vale un certo numero di punti, tendenzialmente Allegri porta quei punti. È un tecnico che viene giudicato soprattutto per i risultati, ma nella sua ultima esperienza al Milan neppure quelli sono arrivati. Il Napoli ha sicuramente dei problemi, dagli infortuni alle scelte di mercato, ma non credo che Lang e Lucca siano giocatori inadeguati in assoluto. Come riserve in una squadra che partecipa alla Champions League, secondo me, possono starci tranquillamente. Lo stesso vale per Vergara e Gilmour. Nessuno aveva chiesto ad Allegri di costruire una squadra con Lucca e Lang titolari inamovibili. Il problema è che oggi il Napoli è molto più lontano dalle prime posizioni di quanto sarebbe ragionevole aspettarsi".

Quanto è diventata complicata la qualificazione alla prossima Champions League?

"È capitata probabilmente la stagione peggiore per attraversare una crisi del genere. Le prime cinque stanno viaggiando a ritmi altissimi, praticamente da Scudetto. In altre stagioni, dopo una partenza negativa, potevi ritrovarti a cinque o sei punti dal quarto posto e avere tutto il tempo per recuperare. Adesso la situazione è molto diversa. Il problema è che non ci sono soltanto due o tre squadre davanti. Ce ne sono diverse che stanno prendendo il largo e bisogna considerare anche la Juventus, che potrebbe ulteriormente risalire. Ho sempre considerato l'Inter difficilmente raggiungibile, già dall'inizio della stagione. Ma adesso il Napoli rischia di perdere contatto anche con tutte le altre concorrenti. Per tornare in corsa non basterebbe migliorare il proprio rendimento: servirebbe che almeno due squadre rallentassero sensibilmente e che la Juventus non recuperasse terreno".

In questo scenario, quanto diventa importante il percorso europeo?

"Diventa fondamentale non compromettere anche la Champions League. Non condivido il ragionamento secondo cui sarebbe meglio uscire dall'Europa per concentrarsi soltanto sul campionato. Se la stagione in Serie A dovesse andare male, un percorso importante in Champions, magari fino ai quarti di finale, garantirebbe risorse economiche preziose. Sarebbero soldi che permetterebbero al Napoli di affrontare il prossimo mercato con maggiore tranquillità e, eventualmente, ripartire con un nuovo progetto. Per questo bisogna cercare di restare competitivi in Europa il più a lungo possibile. Non possiamo permetterci di rinunciare anche a quell'obiettivo".

Dal punto di vista tattico, Allegri è l'allenatore adatto alle caratteristiche di questa rosa?

"Secondo me c'è un'incompatibilità di fondo. Allegri è un allenatore che storicamente privilegia un calcio difensivo, il blocco basso e le ripartenze. Il problema è che il Napoli non ha una rosa costruita per interpretare quel tipo di calcio. Non ha i difensori adatti a sostenere costantemente una fase difensiva così impostata. È una squadra che, per caratteristiche, è molto più orientata all'attacco. Quindi anche volendo applicare il calcio tradizionale di Allegri, mancano gli interpreti ideali. Ci ritroviamo così con un allenatore che, secondo me, propone un calcio poco adatto alle esigenze del 2026 e che, contemporaneamente, non riesce a valorizzare pienamente le caratteristiche della squadra. È un problema tecnico che si aggiunge alle difficoltà nella gestione del gruppo e ai risultati deludenti. Ecco perché continuo ad avere forti perplessità sulla possibilità di una vera svolta".