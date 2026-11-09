Podcast Minervini: "Dopo Favasuli, Lucca ha stoppato anche McTominay. Forse ha sbagliato ruolo..."

Il vice-direttore Arturo Minervini è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli"

Il vice-direttore Arturo Minervini è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Hojlund è un ottimo attaccante, ma sembra mancargli il killer instinct del centravanti. Che giocatore è e cosa può fare?

"È un argomento interessante, sono d'accordo con te. Hojlund è un tema per quanto è stato pagato, per l'investimento fatto. Bisogna capire effettivamente quale sia il suo vero ruolo, se debba giocare accanto a un'altra punta fisica, con lui che le gira attorno. È un giocatore che ha qualità e sicuramente anche margini di crescita, però c'è qualcosa che non si può allenare. Qualcosa che o ce l'hai o non ce l'hai: quell'istinto. Penso a Pippo Inzaghi, che probabilmente già nella culla giocava sul filo del fuorigioco.

Lo storico di Hojlund mi sembra questo: un giocatore molto bravo, anche bello da vedere in molte circostanze, però non ha quella fame. L'episodio di ieri sulla linea di porta è clamoroso, con il cross basso di Olivera che non riesce a colpire bene, consentendo a Mandas di prendere il pallone sulla linea. Mi ricorda tanto quello che è accaduto a Venezia: stessa situazione, più o meno, cross di Alisson Santos dalla sinistra, porta vuota e alla fine Juan Jesus è più cattivo di Hojlund, riesce a vincere il duello e a respingere un pallone che andava soltanto spinto in porta.

Il Napoli deve iniziare a valutare questa situazione, capire se Hojlund sia il nove del domani oppure un giocatore da inserire in un contesto diverso. Penso a un 3-5-2 con una punta fisica alla Lukaku, non perché il Napoli debba prendere Lukaku, ma per rendere l'idea. Come giocavano Lukaku e Lautaro Martinez nella LuLa dell'Inter. Forse quello sarebbe il contesto perfetto per Hojlund".

Potrebbe giocare in coppia con Lorenzo Lucca?

"No ragazzi, non scherziamo. Credo che sia qualcosa di tragico e comico allo stesso tempo su Lucca. È una situazione paradossale e imbarazzante per lui, perché Allegri continua a metterlo in campo. Ieri l'allenatore si è disperato per i fischi del Maradona, però il pubblico è così. Ti ha dato cento occasioni, ma proprio malamente te le ha date, e le hai sempre sprecate.

È chiaro che Lucca abbia pagato anche il 'vaffa' a De Bruyne in Champions, un atteggiamento che ai tifosi proprio non è piaciuto. Lucca è completamente bruciato nel progetto Napoli e Allegri è un masochista a continuare a insistere.

Credo che tra i suoi interventi e le sue giocate migliori di quest'anno possiamo ricordare il muro su Favasuli che sta tirando in porta e ieri l'anticipo su McTominay che sta andando in area di rigore della Lazio. Probabilmente ha sbagliato ruolo. Proviamolo come stopper difensivo, a questo punto. Potrebbe dare una mano, visto che il Napoli subisce tutti questi gol. Se riesce a fermare i compagni che stanno andando a segnare, magari in difesa potrebbe essere più utile".