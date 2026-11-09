Podcast Apuzzo: "Spifferi dallo spogliatoio del Napoli dicono che i rapporti non vanno benissimo"

Ernesto Apuzzo analizza il momento difficile del Napoli, i problemi nello spogliatoio e le scelte tattiche di Allegri, senza perdere la fiducia nella rimonta

Ernesto Apuzzo, ex allenatore del settore giovanile del Napoli, , è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per analizzare il difficile momento della squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Lazio. Apuzzo ha espresso preoccupazione per i rapporti all'interno dello spogliatoio e per alcune scelte tattiche del tecnico, proponendo il ritorno alla difesa a quattro. Nonostante le difficoltà e il distacco dalle prime posizioni, l'ex allenatore azzurro continua a credere nelle potenzialità della rosa e in una possibile rimonta in classifica.

Mister, che cosa sta succedendo al Napoli?

"Intanto ci sono veramente troppi, tantissimi infortuni. Per un allenatore ritrovarsi a gestire così pochi giocatori è difficile. Sono certo che i rapporti tra i calciatori non siano idilliaci e questa cosa mi riempie di rabbia, perché i professionisti dovrebbero comportarsi in modo degno del Napoli. Poi ci sono alcune decisioni tattiche del mister che non mi sono piaciute, ma parlo soprattutto da tifoso. Ci sono state anche situazioni che non si sono concretizzate, penso ai venti centimetri di Anguissa a Milano, a qualche altra occasione e a qualche autorete di troppo. Quando non fai risultato, tutto comincia a girarti male. Anche ieri potevamo tranquillamente vincere dopo un primo tempo sofferto. Adesso siamo in difficoltà, ma io resto fiducioso, perché il Napoli ha una grande rosa. Quando saremo tutti disponibili, penso che potremo fare molto meglio. Stamattina ho fatto una scommessa con alcuni amici, che mi hanno riso in faccia: ho detto che a fine campionato ci classificheremo sopra la Lazio. Adesso riderete anche voi, ma vedremo. Ho visto la Juventus e il Milan, che è altalenante. Le squadre che in questo momento mi sembrano superiori sono Inter, Roma e Como. Le altre possono giocarsi il quarto posto e vedremo se potrà esserci anche il Napoli. Guardando la classifica oggi sembra impossibile, ma il calcio è imprevedibile".

Quale può essere la chiave tattica del Napoli con la rosa attualmente a disposizione? Il 4-2-3-1 potrebbe essere la soluzione giusta, anche in attesa del mercato di gennaio?

"Assolutamente sì. Anche perché ieri Vergara a tutta fascia non l'avrei mai messo, assolutamente. Secondo il mio modestissimo parere, avrei scelto il male minore: Beukema a destra, i due centrali e Olivera, che tra l'altro ha fatto una buona partita. Ho letto pagelle negative per Olivera, ma per me ieri ha giocato benissimo. Se ho quattro giocatori che possono fare normalmente la fase difensiva, non utilizzo Vergara a tutta fascia, perché poi si ritrova completamente spompato. Preferisco sfruttarlo più avanti, con Gilmour, De Bruyne e McTominay a centrocampo e giocatori come Vergara e Lang nel reparto offensivo. Il 4-2-3-1 oppure il 4-3-3 possono essere le soluzioni, come abbiamo fatto anche contro il Bodø/Glimt. Dobbiamo mettere De Bruyne nelle condizioni di esprimersi, perché altrimenti rischiamo di fargli fare anche brutte figure. Ieri, onestamente, ha sbagliato un gol non da De Bruyne. Il 4-2-3-1 e il 4-3-3 sono moduli che appartengono da tempo alla storia recente del Napoli. Perché non continuare? Secondo me il vestito che non si adatta a questa squadra è il 3-5-2".

Un nostro ascoltatore sottolinea che, anche recuperando gli infortunati, senza unità e compattezza nello spogliatoio sarà difficile risollevarsi. Sei d'accordo?

"Assolutamente sì, l'ho detto anche prima. Ho parecchi amici, qualcuno influente e qualcuno che conosce tante cose. L'intervista di Politano la dice lunga e qualche spiffero dallo spogliatoio esce. I rapporti non vanno benissimo, non vanno tutti d'accordo. Sfido chiunque a dire il contrario. Ed è questa la cosa più brutta. Ricordavamo prima i due scudetti vinti: ci abbracciavamo anche noi da casa, mentre adesso non c'è più quello spirito, almeno questa è la sensazione. Da ex calciatore ed ex allenatore ho sempre pensato, e continuo a pensare, che l'unione del gruppo possa fare la differenza".

Il secondo tempo contro la Lazio è davvero un segnale di ripresa oppure soltanto una reazione d'orgoglio in una partita particolarmente delicata?

"Se continuiamo a non essere uniti, secondo me succederà ancora quello che abbiamo visto ieri: magari possiamo fare un primo tempo inguardabile e poi un secondo tempo completamente diverso. Invece una grande squadra deve essere compatta per tutta la partita, deve avere un suo canovaccio, un suo modo di giocare. Il Napoli è una grande squadra e deve giocare da grande squadra, nel modo più assoluto. La società deve perseguire questa linea. Anche certe situazioni, come l'annullamento della conferenza stampa a pochissimo dall'inizio, non aiutano. Io stravedo per De Laurentiis, lo amo come presidente e sono stato anche un suo dipendente, però certe cose agli occhi del tifoso medio e dei media fanno apparire la società poco organizzata. E questo non possiamo permettercelo".

Il Napoli avrebbe dovuto scegliere un allenatore più propositivo e innovativo, come Italiano o Fabregas, anziché Allegri?

"Io penso di sì, per un motivo semplice: a tutti noi piace il bel gioco. Allegri lo abbiamo visto anche alla Juventus e non è che abbia espresso un gioco particolarmente importante. Quest'anno possiamo certamente lamentarci degli infortuni e di altre situazioni che non ci hanno permesso di vedere la squadra al completo. A livello di gestione del gruppo Allegri è un grande, assolutamente, però devi anche avere determinati giocatori, come li aveva alla Juventus. E quella Juventus aveva anche una società importante alle spalle. Poi il suo rendimento è andato in discesa e, se guardiamo i numeri delle ultime venti partite, sono veramente deficitari. Potevamo anche cambiare, scegliere un allenatore giovane, Italiano o qualcun altro. Però noi non siamo mai contenti: magari, se avessimo preso Italiano o uno come Fabregas, qualcuno avrebbe detto: 'Ma dove vogliamo andare?'. Negli ultimi anni abbiamo visto grandi squadre del Napoli che giocavano un bel calcio. Ricordo sempre il Napoli dei 91 punti, ancora prima dei due scudetti che ci hanno fatto gioire. Stiamo un po' vagando, ma resto fiducioso perché, da uomo di calcio, penso che il Napoli debba riprendersi. Speriamo che la mia profezia sia vera".