Allegri-Napoli, da Milano: "Se arriverà lui, sicuramente avrà voce in capitolo sul mercato"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Luca Maninetti di Telelombardia.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Luca Maninetti di Telelombardia: "A Milano temperatura bollente. Sono usciti altarini come la lite Ibrahimovic-Allegri, non si può ricucire questo rapporto. C'è una totale rifondazione con l'addio dei dirigenti Moncada, Furlani, Tare. Si è parlato di un arrivo di Conte, ma dubito perché lui vuole partecipare attivamente al mercato. Iraola piace. Moncada e Furlani hanno contattato Iraola, ma ora non fanno parte della società. Bisogna capire se questa voce è a tutti gli effetti vera. Non escludo Vincenzo Italiano, che piace molto alla proprietà Cardinale. Si è parlato anche di Xavi e Van Bommel. Italiano al Milan cosa può dare? Al Milan servirà un mercato degno di note. Jashari non ha inciso, Ricci non ha fatto una buona stagione. Nkunku è stato decisivo su rigore, ma non si può valutare la sua stagione solo per quello che ha fatto dal dischetto. Il Milan deve avere le idee chiare. Giocherà tre competizioni, andrà in Europa League. C'è l'obbligo di alzare il trofeo.

Allegri al Napoli? Napoli è una piazza straordinaria. Come al Milan, vorrà avere diritto di parola sul mercato. Il suo gioco è diverso da quello di Conte. Bisognerebbe capire come vorrà giocare Allegri a Napoli. Nella preparazione fisica può agevolare il lavoro. Chi potrebbe portare Allegri con sé in un'avventura a Napoli? Maignan, Gabbia, Rabiot, Modric si sono riuniti vicino a Massimiliano Allegri, non è da escludere che Max possa portarsi qualcuno. Ma difficilmente sarà uno di questi quattro. Modric vorrà concludere la sua esperienza proprio con il Milan. Uno dei motivi per cui il Milan era fino a febbraio a lottare per lo Scudetto era grazie a Matteo Gabbia"