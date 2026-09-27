Ufficiale Turchia-Italia, Mancini ne lascia 10 a Coverciano: la scelta su Vergara e Di Lorenzo

Mancini divide il gruppo dell’Italia: dieci azzurri restano a Coverciano e non partiranno per la sfida contro la Turchia.

Roberto Mancini divide il gruppo della Nazionale in vista della seconda giornata di Nations League. Domani sera l’Italia affronterà a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, una sfida importante dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro il Belgio a Roma. Per evitare di sottoporre tutti i 33 convocati a un trasferimento impegnativo, il commissario tecnico ha deciso che dieci calciatori non partiranno per la trasferta e proseguiranno il lavoro a Coverciano. Partiranno, invece, per la Turchia i due del Napoli Giovanni Di Lorenzo, già titolare contro il Belgio, e Antonio Vergara, che per la sfida contro i Diavoli Rossi non era stato convocato.

Da Barella a Ricci: i dieci azzurri che non partono per la Turchia

I calciatori rimasti in Italia continueranno ad allenarsi con una parte dello staff tecnico e performance, composto da Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi, oltre a poter contare sullo staff medico e fisioterapico. Come comunicato dalla FIGC, i dieci che non voleranno a Bursa sono Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma. Una scelta organizzativa che consentirà a Mancini di gestire le energie del gruppo in vista dei successivi impegni della Nazionale.