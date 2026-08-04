Retroscena Mastantuono: il Napoli ci aveva provato, ma il prestito è un ostacolo

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Marchetti rivela il retroscena: il Napoli era tra i primi club interessati a Mastantuono, ma la formula frena tutto.

Il Napoli aveva mosso passi concreti per Franco Mastantuono, ma la trattativa non è mai decollata per un motivo ben preciso. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, che nel corso di Sky Sport 24 ha spiegato perché il talento argentino, acquistato dal Real Madrid, difficilmente approderà in una big italiana in prestito.

Marchetti: "Il Real vuole solo il prestito"

"Il Napoli è stata tra le prime squadre che si è mossa per Mastantuono, ma la situazione è particolare: il Real Madrid lo dà solo in prestito e trovare una squadra che lavora solo per un'altra non è facile, a livello internazionale. Pur trattandosi del Real Madrid, parleremmo comunque di società come Napoli e Milan. Poi i blancos lo girerebbero per farlo giocare: alla Fiorentina giocherebbe sempre, a Napoli non lo so".