Badiashile si avvicina: maxi-cifra per il prestito secco senza obbligo di riscatto

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Badiashile è sul mercato e il Chelsea ha deciso di non convocarlo per la tournée in Oriente, conclusa domenica con l’ultima tappa in Malaysia. Il rientro a Londra dei dirigenti dei Blues rappresenta ora il momento atteso per dare una svolta concreta alla trattativa. Il Napoli continua infatti a muoversi con decisione verso il difensore francese, senza cambiare strategia e mantenendo ferma la propria posizione. Il club azzurro considera il venticinquenne un obiettivo importante per rinforzare il reparto arretrato e punta a trovare un’intesa. Badiashile arriva da una stagione particolarmente complessa, chiusa con appena 16 presenze, e proprio il suo scarso impiego potrebbe favorire una soluzione in prestito.

La formula sul tavolo

La proposta del Napoli prevede un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto il cui importo dovrà ancora essere definito tra le parti. Resta invece esclusa, almeno per il momento, l’ipotesi di un obbligo di riscatto, anche se condizionato al verificarsi di determinati parametri. Il Napoli prosegue dunque sulla stessa rotta, mentre il Chelsea dovrà valutare concretamente la proposta al rientro della dirigenza. Con i dirigenti nuovamente a Londra, la trattativa è pronta a entrare nel vivo e le prossime ore potrebbero risultare importanti per capire se l’operazione potrà avanzare verso la definizione.