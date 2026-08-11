Favasuli a un passo: se non cambia nulla, sarà presto ufficiale al Napoli

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Il Napoli ha Favasuli in pugno. Il terzino destro del Catanzaro è ormai molto vicino a diventare un nuovo giocatore azzurro, al termine di un’operazione che il club sta portando avanti da tempo. Lo fa sapere Matteo Moretto. Un mese fa il Napoli aveva effettuato anche un sondaggio per Giay, ma la pista che ha preso concretamente quota è quella che porta a Costantino Favasuli. Il giovane esterno è infatti il nome individuato dalla società per completare il reparto sulla fascia destra e affiancare Giovanni Di Lorenzo. I contatti sono proseguiti nelle ultime settimane e la situazione appare ormai molto avanzata.

Favasuli, il Napoli è vicino

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, Favasuli sarà dunque il nuovo terzino del Napoli. Il club azzurro ha accelerato sul suo profilo e sembra aver raggiunto una posizione molto favorevole nella trattativa. Il giocatore rappresenta una soluzione giovane e funzionale alle esigenze della squadra, oltre a garantire un’alternativa a Di Lorenzo in un ruolo che il Napoli vuole coprire con un elemento di prospettiva. Dopo il sondaggio per Giay, la società ha quindi concentrato le proprie attenzioni su Favasuli.