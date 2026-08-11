Compleanno Allegri, ADL: "Stai conoscendo la cazzutissima famiglia del Napoli”

Compleanno Allegri, ADL: "Stai conoscendo la cazzutissima famiglia del Napoli”TuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Compie oggi 59 anni l'allenatore del Napoli Max Allegri. Sui social arrivano gli auguri del presidente Aurelio De Laurentiis: "Tanti auguri azzurri Max! Stai imparando a conoscere la mia famiglia e quella cazzutissima del Napoli. Vedrai che insieme potremo lavorare intensamente".