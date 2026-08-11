Lukaku-Fenerbahce, Cds annuncia: "Ha già superato visite mediche, affare fatto!"

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La trattativa tra il Napoli e il Fenerbahçe per la cessione di Romelu Lukaku ha vissuto ieri una frenata proprio quando l’accordo tra i due club sembrava ormai a un passo. Il rilancio della società turca, arrivata a mettere sul tavolo 6 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus, aveva infatti avvicinato le parti alla fumata bianca. A rallentare temporaneamente l’operazione sono stati alcuni dubbi emersi all’interno dell’area tecnica del Fenerbahçe sulle condizioni fisiche dell’attaccante belga. Per qualche ora, dunque, la situazione è rimasta in sospeso, con la possibilità che l’affare potesse complicarsi proprio sul traguardo. Le perplessità, però, sono state successivamente superate e il confronto tra le società è tornato a procedere senza ulteriori ostacoli.

Lukaku supera le visite mediche

A mettere definitivamente alle spalle le incertezze è stato lo stesso Lukaku, che ha superato le visite mediche previste dal club turco. Un passaggio fondamentale per completare l’operazione e confermare la solidità dell’intesa raggiunta tra le parti. Big Rom è dunque pronto a salutare il Napoli e a iniziare la sua nuova esperienza in Turchia con la maglia del Fenerbahçe. L’affare, dopo la breve frenata registrata nella giornata di ieri, può considerarsi ormai praticamente fatto. Restano soltanto gli ultimi passaggi burocratici e formali prima dell’ufficialità, ma la sensazione è che non ci siano più ostacoli significativi sulla strada che porterà l’attaccante belga a Istanbul. Il trasferimento, quindi, è destinato a concretizzarsi a breve.