Lukaku stappa il mercato: può vicino il sogno di Manna per l'attacco

vedi letture

L'addio di Romelu Lukaku ora stappa il calciomercato del Napoli, liberando lo spazio salariale e tattico indispensabile per puntare all'obiettivo prioritario in attacco: Gabriel Jesus. Il primo tassello per tentare l'assalto al brasiliano è così andato al suo posto. Valutato sotto i 20 milioni di euro e legato all'Arsenal fino al 2027 con un ingaggio da 6 milioni netti, il profilo dei Gunners rappresenta il sogno della dirigenza partenopea per compiere un salto di qualità netto nel reparto avanzato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il profilo del brasiliano e il nodo Lucca

Estroso, rapido e dotato di straordinaria qualità tecnica, Gabriel Jesus è in grado di ricoprire sia il ruolo di prima sia quello di seconda punta. La sua capacità di unire doti realizzative e intelligenza nel legare il gioco lo renderebbe il vero colpo dell'estate azzurra, trasformando il potenziale offensivo della squadra. Tuttavia, per poter avviare ufficialmente la trattativa con il club inglese, la società azzurra dovrà prima sciogliere le riserve sul futuro di Lorenzo Lucca: la sua posizione resta attualmente in bilico e la sua eventuale partenza rappresenta lo snodo cruciale per l'affondo definitivo.