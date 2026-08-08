Da Torino: "Può arrivare uno tra Cajuste e Folorunsho, Petrachi punta al prestito"

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Il Torino valuta Cajuste e Folorunsho: Rossin fa il punto sul mercato granata.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuta la giornalista Elena Rossin: "Il Torino in questo momento ha un paradosso. A centrocampo ha tanti giocatori, ma avrebbe bisogno di giocatore con più centimetri e caratteristiche difensive. Ecco perché nonostante il reparto sia abbondante, il Toro avrebbe bisogno di intervenire. Abate ha un gioco particolarmente offensivo. Vuole un portiere titolare, è necessario un difensore centrale. Quali sonno i giocatori più difficili da piazzare? Ilic e Adams che non ha tante richieste. Ci sono anche altri giocatori come Pellegri. E poi c'è Biraghi.

Cajuste e Folorunsho? Il Torino punta a dei prestiti con eventuali diritto di riscatto. Obblighi molto meno. Non arriveranno entrambi, ma solo uno al massimo. Petrachi non ha soldi da spendere. Il Napoli ha Cajuste e Folorunsho sono in esubero, si può arrivare ad un accordo che accontenti tutti. Il Toro con uno dei due giocatori, prendendolo in prestito e a fine stagione si vedrà. Cacciamani uomo di punta del Toro? È un buon giocatore, deve essere valorizzato quest'anno per far aumentare il suo cartellino".