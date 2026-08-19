Ufficiale Costantino Favasuli è del Napoli! ADL annuncia il primo acquisto: “Benvenuto!"

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Il Napoli accoglie Favasuli: visite mediche superate e contratto firmato fino al 2031.

Costantino Favasuli è un nuovo rinforzo del Napoli. L'esterno classe 2004, reduce dall'esperienza con il Catanzaro, ha completato ieri l'iter necessario per il trasferimento in azzurro, sostenendo le visite mediche a Villa Stuart. Dopo i controlli è arrivata anche la firma sul contratto che lo legherà alla società partenopea fino al 2031, dando così il via alla sua nuova avventura.

De Laurentiis annuncia Favasuli: è il primo acquisto del nuovo Napoli

Favasuli diventa così il primo acquisto del Napoli per la stagione 2026/27, con il club che punta sulla duttilità e sulle qualità del giovane esterno per ampliare le alternative sulle corsie. A sancire pubblicamente l'arrivo del calciatore è stato Aurelio De Laurentiis, che attraverso il proprio profilo X ha utilizzato la tradizionale formula scelta per ufficializzare i nuovi acquisti: "Benvenuto Costantino!". Il classe 2004 può adesso iniziare ufficialmente la sua esperienza in maglia azzurra.

Questo il messaggio su X del patron azzurro.