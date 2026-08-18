Favasuli ha terminato le visite: selfie coi tifosi a Villa Stuart, ora manca solo l'annuncio
Costantino Favasuli ha terminato le visite mediche propedeutiche al suo trasferimento al Napoli. L'esterno, arrivato questa mattina a Villa Stuart, ha completato tutti i controlli previsti prima di lasciare la struttura romana. All'uscita il calciatore si è fermato con alcuni tifosi azzurri presenti all'esterno della clinica, concedendosi per diversi selfie prima di andare via.
Favasuli-Napoli, ora firma e annuncio di De Laurentiis
Superato lo step delle visite mediche, per il classe 2004 resta adesso da completare l'ultima parte dell'iter che lo porterà ufficialmente a vestire la maglia del Napoli. Si attende la firma sul contratto e successivamente il tradizionale tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che sancirà l'ufficialità dell'operazione. L'esterno diventerà così il primo acquisto azzurro della stagione 2026/27, inaugurando ufficialmente la campagna acquisti del club partenopeo.
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