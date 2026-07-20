Live Dimaro 2026 day 4, seduta mattutina: presenti Vergara e Politano. Recuperato anche Rafa Marin!

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento della mattina live

11.45 - Allegri dirige la difesa, Magnanelli gioca da regista in canottina arancione.

11.44 - Azzurri diviso in due gruppi, entrambi schierati con una difesa a quattro a difedere tre miniporte per metà campo.

Fucsia: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola.

Azzurri: Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Gutierrez.

11.42 - Termina la fase di riscaldamento.

11.37 - Meret e Milinkovic-Savic iniziano esercizi con la palla sul campo numero 2.

11.36 - Il primo gruppo di azzurri esce dal campo, restano solo Anguissa, Alisson e Giovane a disimpegnarsi in pallegggi tra loro.

11.34 - Termina l'esercitazione del reparto offensivo, i difensori iniziano la fase di attivazione muscolare.

11.33 - C'è anche Rafa Marin che ha recuperato dal leggero affaticamento muscolare accusato ieri.

11.32 - Entra in campo il secondo gruppo di azzurri composto da tutti i difensori e da Meret e Milinkovic-Savic.

11.29 - Applausi per Vergara: pregevole stop al volo e tiro preciso, tutto di destro, sul secondo palo ad insaccare.

11.27 - In questa fase più coinvolti al tiro i centravanti Hojlund e Lucca.

11.16 - Tra le altre trame offensive provate: palla per il centravanti, sponda per la sottopunta che allarga per l'esterno d'attacco e passaggio in mezzo. Ed ancora il trequartista dopo la sponda serve l'esterno d'attacco che taglia in mezzo e tira in porta.

11.08 - Diverse manovre offensive provate: tra queste una che prevede una serie fitta di triangolazioni.

11.07 - Il mister si alza e osserva a centrocampo i movimenti degli azzurri.

11.06 - Allegri seduto in panchina insieme al ds Giovanni Manna, Magnanelli dirige l'esercitazione.

11.05 - Inizia una nuova esercitazione: si parte con un giro palla, scarico sulla fascia, la mezzala s'inserisce a dare manforte al centravanti, sul secondo palo stringe l'altro esterno d'attacco. In porta c'è Pugliese, ad alternasi con lui Contini. A pressare il possesso sono gli uomini dello staff di Allegri.

11.01 - Termina l'esercitazione.

10.54 - Inizia l'esercitazione: si parte con un passaggio laterale, palla filtrante per il centravanti che fa la sponda e inserimento del quarto uomo che tira in porta

10.53 - Termina il riscaldamento. Gli azzurri si recano nella metà campo dove sono posizionate le sagome.

10.43 - Inizia la fase di attivazione muscolare.

10.42 - Un primo gruppo di giocatori formato da 12 azzurri entra in campo: ci sono anche Vergara e Politano. Presenti tutti i giocatori del reparto offensivo.

10.40 - Contini e Pugliese iniziano il riscaldamento sul campo secondario.

10.38 - Nella metà campo alla sinistra della tribuna sono posizionate delle sagome.

10.20 - Tifosi in attesa, la squadra ancora non si vede all'interno dello stadio.

9.35 - Splende il sole questa mattina a Dimaro, i tifosi iniziano a riempire l'impianto di Carciato.

Dopo la doppia seduta di ieri, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono alla Ski.it Arena di Carciato per la seduta mattutina di allenamento del quarto giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del quarto giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.