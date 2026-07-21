Ultim'ora Clamoroso a Dimaro: incendio a 1km dalla struttura del Napoli, i dettagli

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Ritiro Napoli Dimaro, incendio nella notte a 1 km dalla struttura dove alloggia il Napoli di Allegri. I dettagli

Incendio a Dimaro Folgarida vicino al ritiro del Napoli. Nella notte è andato a fuoco un capanno in legno nel parcheggio del ristorante “Osteria Pizzeria La Spleuza da Streza” in Val di Sole, a un chilometro dallo Sporthotel Rosatti che ospita la squadra di Allegri. Non ci sono feriti. Lo ha riportato con tanto di immagini il Corriere dello Sport con l'inviato in Trentino, Fabio Mandarini.

Dimaro, i dettagli dell'incendio

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente dopo aver ricevuto le segnalazioni degli abitanti di Monclassico, la frazione del comune di Dimaro Folgarida che ospita "La Spleuza", allarmati dagli scoppi, dal fumo e dalle fiamme. Ha preso fuoco anche un furgone parcheggiato di fianco alla struttura. All'interno del capanno erano conservati la legna per la pizzeria, una bicicletta elettrica, delle lampadine sotto carica oltre a una bombola di gas da 15 litri, che è scoppiata provocando un forte boato: dalle prime ricostruzioni l'origine dell'incendio potrebbe essere riconducibile a un malfunzionamento legato a qualcuno di questi oggetti.