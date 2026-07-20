Il piano di Manna sul mercato: spera di avere a disposizione 140 mln per 5 acquisti

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Calciomercato Napoli, prima delle entrate verranno valutati alcuni giocatori già presenti in rosa, come Lorenzo Lucca, Noa Lang e Rafa Marín

Il Napoli potrebbe contare su un budget complessivo di 140 milioni di euro per il mercato estivo 2026. È quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, che fa il punto sulle risorse a disposizione del club di Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano, il tesoretto sarebbe composto da due voci principali: 70 milioni di euro derivanti dagli introiti della Champions League; 70 milioni di euro attesi dalle cessioni degli esuberi presenti in rosa.

Napoli, tesoretto da 140 milioni per il mercato

Come sottolinea Il Mattino, l'obiettivo della società sarebbe quello di acquistare almeno cinque calciatori, uno per reparto: un portiere, un difensore centrale, un esterno destro, un centrocampista e un'ala offensiva. Il quotidiano evidenzia inoltre come il club non abbia intenzione di affrettare le operazioni: "Ma De Laurentiis non ha fretta. E con lui Allegri", si legge nell'articolo. Prima di intervenire sul mercato, infatti, verranno valutati alcuni giocatori già presenti in rosa, come Lorenzo Lucca, Noa Lang e Rafa Marín, reduci da una stagione con poco spazio.