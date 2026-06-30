Ufficiale "Buona fortuna", "Grazie di tutto". Napoli ed Elmas ai saluti: non è stato riscattato

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Elmas lascia il Napoli: finisce il prestito, il saluto emozionante sui social.

Si conclude l'avventura di Eljif Elmas con la maglia del Napoli. Il centrocampista macedone termina ufficialmente oggi la sua esperienza in azzurro, con la scadenza del prestito dal Lipsia. Il club partenopeo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, ponendo così fine al secondo capitolo del rapporto con il calciatore, che lascia nuovamente Napoli dopo gli ultimi mesi trascorsi alla corte azzurra.

Lo scambio di saluti sui social

Il Napoli ha voluto salutare Elmas con un messaggio pubblicato sui propri canali social: "Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif". Non si è fatta attendere la risposta del centrocampista macedone, che ha ricambiato l'affetto del club e dei tifosi scrivendo: "Grazie di tutto Napoli". Un botta e risposta semplice ma significativo, che chiude ufficialmente l'esperienza del classe 1999 con la maglia azzurra.