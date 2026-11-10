Varela-Napoli, avanti tutta: già contatto con gli agenti, c'è apertura. Le cifre

Calciomercato Napoli, Varela primo obiettivo: classe 2005, 9 gol in 10 partite col Monza. Gli agenti aprono

Il primo obiettivo del Napoli per gennaio è Gustavo Varela, rivelazione di questa prima parte di stagione. Classe 2005, arrivato “dal niente”, il centravanti del Monza si è piazzato in testa alla classifica marcatori con 9 gol in 10 partite, uno dei quali proprio contro gli azzurri. Numeri che lo hanno trasformato in uno degli attaccanti più chiacchierati del campionato e in un profilo che al Napoli piace molto, anche per la giovane età. Lo scrive con tutti i dettagli La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il Benfica e la scelta del giocatore

Sul fronte della concorrenza, il Benfica si sta mangiando le mani: non ha diritto di recompra, ma può pareggiare eventuali offerte. Un meccanismo che, di fatto, mette la decisione nelle mani del giocatore, libero di scegliere dove andare. Gli agenti di Varela hanno già fatto sapere al Napoli di essere lusingati dall’interesse, un segnale di apertura che il club azzurro intende sfruttare per muoversi con decisione e senza perdere tempo.

Tocca a Manna trovare l’intesa con il Monza

Ora tocca al direttore sportivo Giovanni Manna trovare un’intesa con il Monza e anticipare la concorrenza, soprattutto quella estera. Per l’attaccante potrebbero bastare una quindicina di milioni più uno tra Lucca e Giovane in prestito. Una formula che permetterebbe al Napoli di accompagnare l’operazione con un’uscita, in linea con gli incastri che condizioneranno tutta la sessione invernale. Il quadro, però, resta in evoluzione: oggi lo scenario è questo, domani chissà, e nelle prossime settimane si capirà se le parti riusciranno a chiudere prima che altri club si facciano avanti.