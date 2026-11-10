Tuttonapoli Napoli-Gittens idea per gennaio: retroscena e curiosità sul talento del Chelsea

Calciomercato Napoli, Gittens nel mirino: esterno mancino del Chelsea, classe 2004, costato 60 milioni al club

Il Napoli ha messo nel mirino Jamie Gittens, esterno offensivo del Chelsea. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport. Inglese, classe 2004, è ancora giovane ma ha già un’esperienza internazionale importante. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City e poi al Borussia Dortmund, è approdato ai Blues nell’estate 2025 per circa 60 milioni di euro, con contratto fino al 2032. Con il Chelsea ha vinto il Mondiale per club 2025, mentre con l’Inghilterra Under 19 ha conquistato l’Europeo 2022.

Gittens-Napoli, caratteristiche e numeri

Esterno sinistro di ruolo e destro di piede, tende a rientrare sul piede forte e può giocare anche a destra o da trequartista. Sarebbe il sostituto perfetto di Lang. È un giocatore di velocità e di dribbling, più efficace negli spazi che nella manovra stretta. Come indicano le statistiche di FotMob, rispetto agli altri esterni offensivi è intorno al 59° percentile per tentativi di tiro e a metà classifica per occasioni create, mentre è molto più indietro per gol e duelli aerei vinti. Il suo anno migliore resta il 2024-25 al Dortmund, con 8 gol e 3 assist in 32 presenze. Nell’ultima Premier ha invece collezionato 16 presenze (5 da titolare), per 490 minuti, con 2 assist e nessun gol. Ora è out per un problema alla caviglia.

Il Napoli e la concorrenza

I londinesi sarebbero pronti ad autorizzare un’uscita temporanea a gennaio? Si vedrà. Su di lui in passato anche la Roma. Curiosità, Gittens conosce già il Maradona: nel gennaio scorso ha giocato 30 minuti nel 3-2 con cui il Chelsea ha battuto il Napoli in Champions League. Per Allegri sarebbe un’alternativa di spinta sulla corsia sinistra, ma con numeri ancora da confermare.