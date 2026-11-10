Clamoroso Cassano: "Allegri ha già la squadra per quando il Napoli lo manderà via"

Antonio Cassano torna ad attaccare Massimiliano Allegri e anticipa quale potrebbe essere la sua prossima squadra dopo un eventuale esonero dal Napoli

Antonio Cassano torna all'attacco di Massimiliano Allegri. Nel corso del podcast Viva El Futbol, l'ex calciatore ha ribadito le proprie critiche nei confronti dell'allenatore del Napoli, sostenendo che il suo modo di intendere il calcio sia ormai superato. Cassano si è poi spinto oltre, esprimendosi anche su quella che potrebbe essere la prossima destinazione del tecnico in caso di esonero: la Fiorentina, dove potrebbe ritrovare Fabio Paratici, dirigente con cui ha già lavorato alla Juventus.

Cassano: "Allegri ha già la squadra per quando il Napoli lo manderà via"

"Questo allenatore ormai ha fatto il suo tempo da sette, otto anni. Facciamo lo stesso esempio di Cristiano Ronaldo, che ha smesso da sette-otto anni e continua a non accorgersene. Questo allenatore ha smesso ormai da sette, otto anni, lo hanno capito lui e le poche persone che gli stanno attorno.

Quando lui dice: 'Chi arriva primo è un fenomeno, chi arriva secondo, terzo, quarto, quinto non conta niente', cosa vuoi che dica? Perfetto, niente. Allora, cosa ha lui più da dire? Gli ultimi otto anni, e adesso più che mai l'ultimo anno e mezzo, delle robe fatiscenti, visto che non vince più. Perché non alza la mano e dice: 'O voglio cambiare oppure devo smettere'? Visto che di cambiare non se ne parla perché non ha alternative in mano, perché non decide di smettere?

L'altra chance lui l'avrà quando lo manderanno via di là. Te lo dico già adesso. Qual è la squadra? La Fiorentina con Paratici. Ve lo dico adesso, ricordatevi quello che vi dico! Perché si sono lasciati male con Paratici, ma tranquilli, che sia Paratici che lui cadono sempre in piedi. Vedrete, ve lo dico adesso", le parole a sorpresa di Antonio Cassano.