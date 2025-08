Ufficiale Campagna abbonamenti terminata: 98% di conferme e tetto massimo già raggiunto

Ufficialmente chiusa la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Le tessere messe in vendita oggi sono state polverizzate in meno di un'ora e adesso il club azzurro annuncia la chiusura della campagna: "SSC Napoli comunica la chiusura della Campagna Abbonamenti 2025/26. Nei giorni scorsi, il 98% degli aventi diritto ha esercitato la prelazione. Questa mattina sono stati esauriti anche i posti riservati ai nuovi abbonati. La quota complessiva degli abbonamenti sottoscritti è di oltre 24.000. Nei prossimi giorni verranno comunicate le fasi di vendita e le modalità di acquisto dei biglietti per la prima gara interna della stagione, Napoli-Cagliari, in programma il 30 agosto 2025.

Il Club desidera ringraziare le decine di migliaia di tifosi che questa mattina hanno tentato di sottoscrivere un abbonamento. La scelta, adottata ormai da tre stagioni, di fissare un tetto al numero di abbonamenti disponibili nasce dalla volontà di garantire al maggior numero possibile di sostenitori azzurri l’opportunità di assistere alle partite casalinghe della squadra. Vi aspettiamo tutti allo Stadio Diego Armando Maradona per un’altra stagione da vivere con voi al nostro fianco".