Caiazza: “Conte ha un contratto! Ha stancato che ogni anno si deve valutare permanenza”
Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza è intervenuto per commentare il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.
Nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza è intervenuto per commentare il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Nel suo intervento, Caiazza ha espresso una certa stanchezza rispetto alle continue discussioni legate alla permanenza del tecnico azzurro, nonostante il contratto ancora in essere con il club azzurro.
Le perplessità sul futuro dell’allenatore
“Ha stancato questa storia che ogni anno si debba valutare la permanenza, anche se ha un contratto triennale. Già l’anno scorso sembrava dovesse andare via, poi ci fu la festa… ora di nuovo. Io ho sempre difeso Conte, ma fino a quando si può difendere…”.
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