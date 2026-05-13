Clementino: "Conte campione della panchina e bisogna tenerlo! Sarri? Mi piace tanto"

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Clementino ha espresso parole positive nei confronti del tecnico, senza nascondere però anche la stima per Maurizio Sarri.

Il rapper Clementino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il momento del Napoli. Nel corso di 'Radio Goal', l’artista napoletano ha raccontato la delusione provata dopo l’ultima partita persa in casa dal Napoli, raccontando di aver seguito la gara dalla curva dello stadio. Secondo il rapper, la squadra è apparsa poco brillante e troppo timida soprattutto nel primo tempo: "Forse sono stanchi. Parlo da tifoso. Forse la stanchezza e anche che abbiamo combattuto una stagione intera da secondi”, ha dichiarato, spiegando come il peso della stagione possa aver inciso sul rendimento degli azzurri nelle ultime settimane.

Conte, Sarri e il futuro della panchina

Uno dei temi principali della trasmissione è stato il futuro di Antonio Conte. Clementino ha espresso parole positive nei confronti del tecnico, senza nascondere però anche la stima per Maurizio Sarri. “A me piace Conte, però mi piace anche Sarri. Anche Maurizio Sarri mi piace tanto”, ha spiegato il rapper, ricordando con affetto il periodo del “sarrismo” a Napoli. Allo stesso tempo, Clementino ha sottolineato la mentalità vincente di Conte: “Conte mi piace tanto perché lo vedo uno che vuole vincere. È un vincente”.

Clementino ha poi raccontato la sua esperienza da tifoso nella curva B del Napoli, descrivendo l’atmosfera dello stadio come qualcosa di speciale: “L’atmosfera nella curva è fantastica”. Il rapper ha spiegato che, nonostante talvolta segua le partite dalla tribuna per impegni lavorativi, il cuore del tifo resta sempre nelle curve.

Nel finale dell’intervento, Clementino ha lanciato un messaggio di fiducia verso Conte e la squadra: “Bisogna tenerli i campioni, lui è un campione della panchina, quindi sì, anche perché ha fatto un buon lavoro l’anno scorso, quest’anno comunque ha fatto un buon lavoro, siamo secondi, quindi cosa dobbiamo desiderare di più?”.