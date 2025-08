Clamoroso Lookman, Criscitiello: “Napoli possibilità concreta, Percassi indispettito da media interisti…”

"Ha sbagliato, ieri, Lookman che pubblicamente scrive cose senza senso. In questa trattativa così al limite tutto doveva fare tranne il cinema social che non fa altro che incancrenire i rapporti". Così scrive Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, sulla vicenda più rovente di questo calciomercato. Una situazione che, secondo Criscitiello, vede ancora il Napoli in corsa per il nigeriano dell'Atalanta.

"L’Inter ha sbagliato tempi e modi. Inoltre l’offerta, unica ricevuta a Bergamo, è di 42 milioni di euro. Non di più. I 3 di bonus non sono neanche legati al rendimento del calciatore ma della squadra.Tutto questo tam tam mediatico creato ad arte e il voler esporre pubblicamente il calciatore ha fatto indispettire non solo Percassi ma anche gli americani che ora riaprono il tavolo delle trattative e la sedia dell’Inter non sarà più quella privilegiata.

L’Inter ha solo una strada per salvare la faccia: arrivare a 50 più bonus, riallacciare con Percassi e poi tramite la stampa amica far credere ai tifosi che ha chiuso a 45 milioni. Lookman a Bergamo non resterà, il Napoli è una possibilità concreta e Marotta non può non prendere un calciatore così dopo tutto questo caos social e mediatico.