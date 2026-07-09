Vergara, stop improvviso al rinnovo! Cds: “Non c’è intesa, i dettagli”

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La trattativa tra il Napoli e il giovane centrocampista Vergara ha subito un'improvvisa battuta d'arresto

Sembrava tutto pronto per il rinnovo di Antonio Vergara, ma la trattativa tra il Napoli e il giovane centrocampista ha subito un'improvvisa battuta d'arresto. A rivelarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta come il dialogo tra le parti abbia subito una brusca frenata proprio quando sembrava ormai definito.

"S'è bloccato il rinnovo di Antonio Vergara. Il calciatore che più di ogni altro ha emozionato il Maradona nell'ultima stagione, un figlio della città cresciuto nel vivaio ed esploso prima in Champions e poi in campionato", si legge sul Corriere.

Vergara, rinnovo in stand-by: frenata improvvisa nella trattativa con il Napoli

Secondo il quotidiano, l'intesa sembrava ormai vicinissima, tanto da far immaginare una firma già nel corso del weekend. Nelle ultime ore, però, qualcosa avrebbe rallentato la trattativa. "La trattativa sembrava ormai al traguardo e invece è arrivata la frenata. Brusca: la storia s'era avviata così bene da autorizzare addirittura l'idea di una firma nel weekend, ma evidentemente nelle ultime ore qualcosa è cambiato all'improvviso", scrive il Corriere dello Sport.

Napoli-Vergara, i motivi della frenata

Al momento, il nodo riguarda la distanza tra la proposta del club e le richieste del calciatore, anche se la situazione non viene considerata compromessa. "Non è detto che le parti non riescano a ricucire nel nome della soddisfazione reciproca, per carità, ma al momento non c'è convergenza tra domanda e offerta e l'intesa è sfumata", sottolinea ancora il Corriere dello Sport.