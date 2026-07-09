Zeballos bloccato come Gila e Khalaili? Romano: “Ma lui aspetta il Napoli, è il suo sogno”

Zeballos bloccato come Gila e Khalaili? Romano: “Ma lui aspetta il Napoli, è il suo sogno”
Oggi alle 11:38In primo piano
di Arturo Minervini

“Confermate le indiscrezioni che arrivano dall'Argentina su Zeballos. Il ragazzo ha comunicato di non voler rinnovare il suo contratto, giocatore che era stato già proposto a gennaio al Napoli”. Parla così Fabrizio Romano, che su YouTube fornisce gli aggiornamenti sulla trattativa per l'esterno d'attacco argentino.

Napoli-Zeballos, è stata fatta una promessa al calciatore

"Il Napoli ha prenotato il giocatore, ha promesso ai suoi agenti di prenderlo appena riuscirà a completare qualche uscita, in primis Noa Lang. È un giocatore su cui il Napoli è da tempo, c’è stata una promessa, poi nel calcio Il giocatore si è messo a completa disposizione del Napoli, sul calciatore è anche arrivata un’offerta importante da un club tedesco ma il ragazzo vuole il Napoli ed aspetta che la promessa venga mantenuta” ha spiegato Romano.