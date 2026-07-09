Zeballos bloccato come Gila e Khalaili? Romano: “Ma lui aspetta il Napoli, è il suo sogno”

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“Confermate le indiscrezioni che arrivano dall'Argentina su Zeballos. Il ragazzo ha comunicato di non voler rinnovare il suo contratto, giocatore che era stato già proposto a gennaio al Napoli”. Parla così Fabrizio Romano, che su YouTube fornisce gli aggiornamenti sulla trattativa per l'esterno d'attacco argentino.

Napoli-Zeballos, è stata fatta una promessa al calciatore

"Il Napoli ha prenotato il giocatore, ha promesso ai suoi agenti di prenderlo appena riuscirà a completare qualche uscita, in primis Noa Lang. È un giocatore su cui il Napoli è da tempo, c’è stata una promessa, poi nel calcio Il giocatore si è messo a completa disposizione del Napoli, sul calciatore è anche arrivata un’offerta importante da un club tedesco ma il ragazzo vuole il Napoli ed aspetta che la promessa venga mantenuta” ha spiegato Romano.