Zeballos-Napoli, oggi nuovi contatti con gli agenti! Sky: Manna tratta con il Boca
Il Napoli prosegue il lavoro per portare in azzurro Exequiel Zeballos. Dopo aver raggiunto un'intesa di massima con l'esterno argentino, il club azzurro è ora impegnato nella fase decisiva della trattativa con il Boca Juniors, chiamato a trovare l'accordo economico per il trasferimento. La posizione contrattuale del classe 2002 potrebbe favorire il Napoli, considerato che il giocatore è in scadenza a dicembre ed è finito recentemente fuori rosa per il mancato rinnovo con il cub argentino.
Di Marzio: "Zeballos è un promesso sposo del Napoli"
Nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha confermato che il ds del Napoli Giovanni Manna è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'accordo con il calciatore, mentre resta da trovare l'intesa definitiva con il Boca Juniors: "Oggi contatti tra gli agenti e Giovanni Manna per definire i dettagli contrattuali, adesso va raggiunta un'intesa tra il Napoli e il Boca. Ricordiamo che il ragazzo va in scadenza a dicembre e non ha intenzione di rinnovare, quindi, insomma, il giocatore è un promesso sposo del Napoli".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro