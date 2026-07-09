Ultim'ora Zeballos-Napoli, oggi nuovi contatti con gli agenti! Sky: Manna tratta con il Boca

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Napoli vicino a Zeballos: accordo col giocatore, ora la trattativa decisiva con il Boca Juniors.

Il Napoli prosegue il lavoro per portare in azzurro Exequiel Zeballos. Dopo aver raggiunto un'intesa di massima con l'esterno argentino, il club azzurro è ora impegnato nella fase decisiva della trattativa con il Boca Juniors, chiamato a trovare l'accordo economico per il trasferimento. La posizione contrattuale del classe 2002 potrebbe favorire il Napoli, considerato che il giocatore è in scadenza a dicembre ed è finito recentemente fuori rosa per il mancato rinnovo con il cub argentino.

Di Marzio: "Zeballos è un promesso sposo del Napoli"

Nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha confermato che il ds del Napoli Giovanni Manna è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'accordo con il calciatore, mentre resta da trovare l'intesa definitiva con il Boca Juniors: "Oggi contatti tra gli agenti e Giovanni Manna per definire i dettagli contrattuali, adesso va raggiunta un'intesa tra il Napoli e il Boca. Ricordiamo che il ragazzo va in scadenza a dicembre e non ha intenzione di rinnovare, quindi, insomma, il giocatore è un promesso sposo del Napoli".