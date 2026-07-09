Lukaku va da Italiano? Dalla Turchia: "Besiktas fa sul serio, chieste info mediche! Le cifre"

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Il Beşiktaş punta Lukaku: avviati i primi contatti con il Napoli, calciomercato che entra nel vivo in uscita per gli azzurri

Il Beşiktaş ha messo nel mirino Romelu Lukaku come possibile rinforzo del mercato. Dopo aver atteso a lungo aggiornamenti sul fronte Vlahovic, il club bianconero ha deciso di orientare le proprie attenzioni sull’attaccante belga. Prima di procedere, la società turca ha richiesto la documentazione medica relativa al giocatore, reduce da un grave infortunio nella scorsa stagione. Dopo il parere favorevole della commissione medica, arrivato al termine degli accertamenti, il Beşiktaş ha avviato ufficialmente i primi passi per tentare di concretizzare l’operazione e regalare così Big Rom a Italiano.

Trattativa aperta: distanza tra domanda e offerta

Il club turco ha già avviato i contatti sia con l’entourage del calciatore sia con il Napoli, società proprietaria del cartellino. Lukaku, secondo le informazioni circolate, avrebbe mostrato apertura verso un possibile trasferimento al Beşiktaş. Il Napoli, però, avrebbe fissato il prezzo del centravanti belga a 10 milioni di euro. Le parti stanno continuando a dialogare e il club turco sarebbe al lavoro per trovare un accordo economico, puntando a chiudere l’affare sulla base di un’offerta da circa 5 milioni di euro. Lo si legge su Fanatik.