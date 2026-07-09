Khalaili, il papà dice tutto: "Dal Napoli la prima offerta ufficiale, ma cifre distanti..."

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Majdi Khalaili, papà dell'esterno andato all'Inter, ha rivelato dell'interesse concreto del Napoli per il giocatore. "Ci sono state tante richieste da parte di diversi club: Newcastle, Crystal Palace, Ipswich, che era arrivato a offrire 30 milioni di euro, oltre a Cagliari, Atalanta e Napoli. La prima offerta ufficiale è arrivata dal Napoli, ma era lontana dalle richieste economiche del club belga" le sue parole a 103FM.

"Abbiamo vissuto una settimana terribile. Anan è arrivato quasi a saltare alcuni allenamenti e la trattativa è stata vicinissima a saltare. Cristian Chivu ha preso l’iniziativa di chiamarlo personalmente e gli ha detto che sarebbe stato la prima scelta per quel ruolo, parlando con lui direttamente da Miami. Ciò che ha convinto l’Inter a puntare con decisione su di lui sono stati i suoi dati in Champions League. In Belgio è stato molto continuo nelle prestazioni. Sono convinto che questo non sarà l’ultimo grande trasferimento della sua carriera. La sua forza e la sua aggressività sono le qualità che lo hanno portato fin qui".