Gabriel Jesus, ostacolo cifre: maxi-ingaggio e richiesta alta dell'Arsenal

vedi letture

Il Napoli valuta seriamente il profilo di Gabriel Jesus per rinforzare l’attacco. L’operazione, però, resta legata a diversi paletti e sono ancora numerosi gli aspetti da definire. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il club azzurro è in contatto con l’agente Giovanni Branchini per approfondire la situazione dell’attaccante brasiliano, il cui contratto con l’Arsenal è in scadenza. La pista resta quindi concreta, ma prima di poter parlare di una vera trattativa bisognerà trovare un punto d’incontro su condizioni economiche e concorrenza.

Gabriel Jesus, i due nodi per il Napoli

Il primo riguarda il costo del cartellino. Nonostante la scadenza del contratto, l’Arsenal non sarebbe intenzionato a lasciar partire il giocatore a parametro zero e valuta il suo addio intorno ai 20 milioni di euro, cifra comunque trattabile ma che rappresenta la base della richiesta. L’altro tema, forse ancora più delicato, è quello relativo allo stipendio. Gabriel Jesus percepisce un ingaggio molto importante, tra gli 8 e gli 8,5 milioni di euro netti a stagione, cifra che dovrebbe essere necessariamente ridimensionata per rendere possibile il trasferimento in azzurro. L’attaccante dovrebbe quindi spalmarne l’importo su più anni, venendo incontro alle esigenze del Napoli. Sullo sfondo resta inoltre la concorrenza di altri club interessati al brasiliano, un ulteriore ostacolo che gli azzurri dovranno superare.