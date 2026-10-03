Del Genio: “Allegri deve cambiare! Basta sacrificare Hojlund e De Bruyne, così dove andiamo?”

Paolo Del Genio analizza il contesto differente per Kevin De Bruyne tra Napoli e Belgio, criticando il calcio di Allegri che non valorizza le sue qualità

Il rendimento di Kevin De Bruyne continua a essere uno dei temi centrali nel dibattito sul momento del Napoli. Le prestazioni offerte dal belga con la propria Nazionale hanno riacceso il confronto con quanto mostrato finora in azzurro, soprattutto sul piano della libertà offensiva e della possibilità di ricevere il pallone nelle zone più pericolose del campo. Un discorso che coinvolge inevitabilmente anche l’impostazione tattica di Massimiliano Allegri. Ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto sul canale YouTube di Napolità, soffermandosi proprio sul tema KDB e non solo:

"De Bruyne? Io ho visto 2-3 accelerazioni spaventose anche col Napoli, 5-6 fatte col Belgio a partita, perché al Napoli fa un calcio che non è adatto assolutamente alle caratteristiche di De Bruyne. Allora deve sacrificarsi come Højlund che deve giocare 2 palloni a partita nell'area di rigore avversaria? De Bruyne deve ricevere la palla negli ultimi 30-40 metri 2-3 volte a partita? Se dobbiamo andare avanti così e sperare nella giocata non so dove arriviamo, penso da nessuna parte".